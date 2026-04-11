Casellati | Intelligenza artificiale per semplificare e dare certezze burocrazia è stalker quotidiano

La senatrice ha dichiarato di essere stata tra le prime a proporre l’uso dell’intelligenza artificiale per semplificare le norme e migliorare le procedure amministrative. Ha sottolineato che l’intelligenza artificiale rappresenta uno strumento utile per aumentare le certezze e ridurre la burocrazia. La stessa ha aggiunto che la burocrazia quotidiana si presenta come un problema persistente, paragonandola a uno stalker.

(Adnkronos) – "Sono stata la prima a lanciare il tema della Ia applicata alla semplificazione normativa perché è uno strumento straordinario. Semplificare significa dare possibilità e certezza dei propri diritti e doveri ai cittadini e all'impresa". "La semplificazione normativa è una straordinaria leva economica a costo zero", che porta "sviluppo e competitività". Lo dice la ministra per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati, intervistata dal direttore dell'Adnkronos Davide Desario alla Scuola di Formazione Politica della Lega in corso a Roma, a Palazzo Rospigliosi. "Abbiamo...🔗 Leggi su Periodicodaily.com Intelligenza artificiale: Regione Puglia, ruolo guida nella sperimentazione per semplificare i processi amministrativi Intervento dell'assessoreDi seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Regione Puglia guida la sperimentazione per l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale per... Intelligenza artificiale in casa, come usarla nel design quotidianoL’intelligenza artificiale sta entrando nelle nostre case in modo concreto, silenzioso, quasi invisibile.