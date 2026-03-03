Dormivano nell' ex centro civico alluvionato | blitz della Polizia Locale scattano denunce ed espulsioni

La Polizia Locale ha effettuato un blitz nell’ex centro civico alluvionato, trovando alcune persone che vi dormivano abusivamente. Durante l'operazione sono state emesse delle denunce e sono state disposte delle espulsioni. I residenti avevano segnalato frequenti movimenti nel luogo, attirando l’attenzione delle forze dell’ordine. L’intervento si è concluso con il controllo di alcuni soggetti e la messa in sicurezza dell’area.

Controlli anti-degrado in via Renaccio: cinque uomini sorpresi all'interno dello stabile pubblico in ristrutturazione, tre di loro erano irregolari in Italia Avevano trasformato i locali dell'ex centro civico rionale nella loro dimora abusiva, ma il viavai non è sfuggito ai residenti e alle pattuglie. È finito con cinque denunce e tre ordini di espulsione il blitz della Polizia Locale dell'Unione della Romagna Faentina nello stabile di via Renaccio 76. L'edificio, un immobile di proprietà pubblica ancora segnato dall'alluvione e attualmente interessato da lavori di recupero, era diventato un rifugio. Dopo diverse segnalazioni, gli agenti sono entrati in azione sorprendendo all'interno cinque uomini, tutti di origine magrebina tra i 26 e i 47 anni.