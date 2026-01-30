Allerta spoofing nel Salento | i truffatori si mascherano dietro il numero della questura

Negli ultimi giorni, molte persone nel Salento hanno ricevuto telefonate sospette. I truffatori si spacciano per funzionari della questura, usando il numero reale per ingannare le vittime. La polizia avverte: non fornire mai dati personali al telefono e diffidare di chiamate insolite. Sono aumentati i casi di spoofing, e chi riceve chiamate strane dovrebbe fare attenzione.

Numeri falsificati sui display per richiedere denaro, la polizia lancia l'allarme. Ultimamente si è verificata un'impennata di casi in provincia di Lecce. Ecco come difendersi dall'insidiosa tecnica LECCE – Negli ultimi giorni si è registrata un'impennata di tentativi di truffa telefonica nella provincia di Lecce. La polizia di Stato ha diffuso un avviso urgente per mettere in guardia i cittadini contro lo spoofing, una tecnica informatica che permette ai malviventi di manipolare il proprio numero di telefono, facendolo apparire sul display del destinatario come un contatto ufficiale e attendibile.

