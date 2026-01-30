Allerta spoofing nel Salento | i truffatori si mascherano dietro il numero della questura
Negli ultimi giorni, molte persone nel Salento hanno ricevuto telefonate sospette. I truffatori si spacciano per funzionari della questura, usando il numero reale per ingannare le vittime. La polizia avverte: non fornire mai dati personali al telefono e diffidare di chiamate insolite. Sono aumentati i casi di spoofing, e chi riceve chiamate strane dovrebbe fare attenzione.
Numeri falsificati sui display per richiedere denaro, la polizia lancia l’allarme. Ultimamente si è verificata un’impennata di casi in provincia di Lecce. Ecco come difendersi dall’insidiosa tecnica LECCE – Negli ultimi giorni si è registrata un’impennata di tentativi di truffa telefonica nella provincia di Lecce. La polizia di Stato ha diffuso un avviso urgente per mettere in guardia i cittadini contro lo spoofing, una tecnica informatica che permette ai malviventi di manipolare il proprio numero di telefono, facendolo apparire sul display del destinatario come un contatto ufficiale e attendibile.🔗 Leggi su Lecceprima.it
Approfondimenti su Salento Truffe
La nuova mossa dell’Agcom contro lo spoofing: un numero di telefono a tre cifre per i call center legali. Di cosa si tratta
Dodici scatti d’autore per raccontare l’Umanità dietro la divisa: presentato in questura il calendario 2026 della polizia
È stato presentato questa mattina nella sala Calipari della questura di Reggio Calabria il calendario ufficiale della polizia di Stato 2026, intitolato “Storie di umanità dietro la divisa”.
Ultime notizie su Salento Truffe
Allerta spoofing nel Salento: i truffatori si mascherano dietro il numero della questuraNumeri falsificati sui display per richiedere denaro, la polizia lancia l’allarme. Ultimamente si è verificata un’impennata di casi in provincia di Lecce. Ecco come difendersi dall’insidiosa tecnica ... lecceprima.it
ALLERTA SICUREZZA DIGITALE per il personale della Marina Militare Il Sindacato Nazionale Marina - #SINAM segnala una campagna di frode informatica in corso. Alcuni dipendenti hanno ricevuto email truffaldine che sfruttano il logo NoiPA per sottrarre - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.