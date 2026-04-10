Durante la cerimonia per il 174º anniversario della Polizia di Stato a Imperia, il questore ha presentato i dati relativi ai recenti interventi delle forze dell’ordine nella città. Sono stati annunciati diversi arresti e controlli effettuati nel corso dell’ultimo periodo. La manifestazione si è svolta presso l’Auditorium della Camera di Commercio, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali e addetti ai lavori.

Durante la celebrazione del 174esimo anniversario della Polizia di Stato presso l’Auditorium della Camera di Commercio di Imperia, il questore Lo Iacono ha delineato un nuovo paradigma di sicurezza basato sulla costruzione quotidiana della fiducia tra istituzioni e cittadini. L’intervento ha messo in luce come la stabilità sociale sia legata alla capacità delle forze dell’ordine di agire con trasparenza, in un periodo segnato da forti tensioni globali e incertezze economiche. La sicurezza territoriale tra numeri reali e gestione della percezione. I dati relativi all’operatività della Questura di Imperia offrono un quadro dettagliato dell’impegno sul campo, smentendo visioni semplificate che vedono la criminalità come un fenomeno incontrollabile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicurezza a Imperia: tra arresti e controlli, i numeri della Questura

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Imperia celebra i 174 anni dalla fondazione della Polizia di Stato: il bilancio delle attività 2025 e i riconoscimentiSi è svolta questa mattina a Imperia, analogamente a molte città d’Italia, la cerimonia per il 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, ricorrenza che ricorda anche la pubblicazione ... rivieratime.news

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