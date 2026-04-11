I piccoli studi stanno salvando i videogiochi | ecco le novità del Triple-I
Negli ultimi tempi, studi di piccole dimensioni stanno contribuendo a rinnovare il settore dei videogiochi, con nuove proposte che spesso si distinguono per originalità e stile. I giochi indipendenti, noti come indie, continuano a rappresentare una fetta significativa dell’innovazione nell’ambito dell’intrattenimento digitale, spesso superando le produzioni di grandi budget in termini di creatività. Questa tendenza si osserva nelle novità lanciate sui mercati più recenti.
I videogiochi indipendenti sono da anni la frontiera dell’innovazione per quanto riguarda l’ intrattenimento interattivo, superando per creatività i titoli tripla A. Mentre le major faticano a recuperare investimenti colossali, l’evento Triple-I Initiative ha appena presentato oltre 40 novità, confermando che il futuro del settore è in mano agli autori indie. Come si definisce un videogioco indipendente. Non ci sono linee guida esatte per definire un videogioco indipendente, visto che il panorama si è aperto negli ultimi anni anche a editori specializzati (come Devolver Digital o Kepler Interactive ) e a budget più consistenti, come nel caso dei 10 milioni di dollari di Clair Obscure: Expedition 33, il videogioco che lo scorso anno ha fatto incetta di premi (Game of The Year e Bafta, tra gli altri).🔗 Leggi su Open.online
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