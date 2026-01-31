Oggi e domani il Parco Esposizioni di Novegro ospita di nuovo il Festival del Fumetto. Più di 200 espositori si preparano a mostrare le novità e a incontrare appassionati e collezionisti. Nel frattempo, si stanno anche svolgendo tornei di videogiochi, attirando giovani e esperti del settore. La manifestazione si conferma come un punto di ritrovo importante per tutti gli amanti del fumetto e del gaming.

Con oltre 200 espositori, oggi e domani torna il Festival del fumetto al Parco Esposizioni di Novegro. La "winter edition" dell’iniziativa, assicurano gli organizzatori, darà spazio a tutte le sfaccettature della cultura pop, compresi travestimenti cosplay e tornei di videogiochi. I 5 padiglioni che fanno da sfondo a bancarelle ed eventi, distribuiti su 20mila metri quadrati di spazio espositivo, resteranno aperti dalle 10 alle 20 sia nella giornata di oggi che in quella di domani. Oltre a fumetti, manga e carte collezionabili, il Festival ospita uno spazio per i cosplayers, con costumi e travestimenti ispirati all’universo dei cartoni animati, da quelli di una volta a quelli più recenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tornei di videogiochi e novità, torna il Festival del Fumetto

Approfondimenti su Festival Fumetto

È iniziata oggi la terza edizione di UmbriaCON, l’evento dedicato a fumetti, videogiochi, animazione, serie TV e cultura pop, organizzato con il supporto della Regione Umbria e del Comune di Bastia Umbra.

A Monza torna il festival del fumetto, un evento dedicato agli appassionati di graphic novel, cosplay, giochi e musica.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Festival Fumetto

Argomenti discussi: Games Day 2025: retrogaming, e-sport e arcade a Chennevières!; Tornei di videogiochi e novità, torna il Festival del Fumetto; 2xko arriva a Parigi: presentazione e tornei a Les Ateliers Gaîté; La eSerieA Goleador al Nerd Show: Non è solo un campionato virtuale ma è un ponte tra generazioni di tifosi e i nostri pro player sono tra i migliori.

Videogiochi a Lucca Comics & Games 2025: tutti gli eventi e gli ospiti di questa edizioneLucca Comics & Games 2025 spinge in maniera notevole sul fronte dei videogiochi: facciamo dunque una panoramica di tutti gli appuntamenti a tema previsti per questa edizione della fiera. SPECIALE di ... multiplayer.it

TORNEI DI VIDEOGIOCHI, CABINATI RETROGAMING E SIMULATORI DI GUIDA PER LA REALTÀ VIRTUALE Nel Padiglione D del Festival del Fumetto verrà dato spazio ai tornei videoludici a cura di Videogiochiperpassione.com! Ecco i titoli con cui p - facebook.com facebook