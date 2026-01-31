Tornei di videogiochi e novità torna il Festival del Fumetto
Oggi e domani il Parco Esposizioni di Novegro ospita di nuovo il Festival del Fumetto. Più di 200 espositori si preparano a mostrare le novità e a incontrare appassionati e collezionisti. Nel frattempo, si stanno anche svolgendo tornei di videogiochi, attirando giovani e esperti del settore. La manifestazione si conferma come un punto di ritrovo importante per tutti gli amanti del fumetto e del gaming.
Con oltre 200 espositori, oggi e domani torna il Festival del fumetto al Parco Esposizioni di Novegro. La "winter edition" dell’iniziativa, assicurano gli organizzatori, darà spazio a tutte le sfaccettature della cultura pop, compresi travestimenti cosplay e tornei di videogiochi. I 5 padiglioni che fanno da sfondo a bancarelle ed eventi, distribuiti su 20mila metri quadrati di spazio espositivo, resteranno aperti dalle 10 alle 20 sia nella giornata di oggi che in quella di domani. Oltre a fumetti, manga e carte collezionabili, il Festival ospita uno spazio per i cosplayers, con costumi e travestimenti ispirati all’universo dei cartoni animati, da quelli di una volta a quelli più recenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
