Triple H rivoluziona la WWE | addio al Draft ecco le nuove strategie

Triple H ha deciso di abolire il tradizionale Draft nella WWE, introducendo nuove strategie per la gestione dei talenti. La mancanza di una data certa per l’evento indica un cambio di rotta rispetto al passato, puntando su approcci più flessibili e innovativi. La decisione influisce sul modo in cui vengono organizzati gli incontri e le storyline dei wrestler, portando a un risvolto significativo nel panorama della federazione.

La direzione editoriale guidata da figure chiave ha scelto di evitare annunci di grande impatto in una sola notte, preferendo un approccio modulare che consenta trasferimenti mirati tra Raw e SmackDown in funzione delle necessità creative del momento. In questa cornice, i passaggi dall’NXT ai roster principali si configurano come strumenti per rinfrescare gerarchie e facilitare evoluzioni naturali delle rivalità, eliminando la sensazione di blocchi decisivi imposti dal calendario. Si è verificata, nel recente passato, una discussione sul valore di ospitalità globale del Draft, con progetti che puntavano a trasformarlo in un evento di portata internazionale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

