Jump’in Robotica premiati quattro giovani del territorio | chi sono i vincitori

La finale di “Jump’in Robotica” si è conclusa con quattro giovani del territorio che si sono distinti. La corianese Sofia Di Cesare e i riminesi Alessandro Elminti, Simone Fratti e Alessandro Pari hanno vinto la competizione, che ha visto la partecipazione di oltre 50 ragazzi tra i 12 e i 18 anni. La gara, senza costi, ha coinvolto giovani provenienti da diverse zone, tutti impegnati a dimostrare le proprie capacità nel campo della robotica educativa.

Oltre 50 ragazzi tra i 12 e i 18 anni si sono sfidati nella Sala Polivalente di Serravalle in un evento dedicato alla robotica educativa L’evento è stato organizzato da Fattor Comune, Botika e Nobodies Studios, insieme ai partner Ufficio di Stato Brevetti e Marchi di San Marino, a San Marino Innovation e Tim San Marino. Compri al buio senza sapere cosa c'è dentro. Riminesi "stregati" dalle mystery box: corsa all'acquisto .🔗 Leggi su Riminitoday.it

Approfondimenti su Jump in Robotica

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Jump in Robotica

San Marino: Jump’in Robotica, i vincitori sono Sofia Di Cesare, Alessandro Elminti, Simone Fratti e Alessandro PariLa corianese Sofia Di Cesare e i riminesi Alessandro Elminti, Simone Fratti e Alessandro Pari si aggiudicano l’ultima edizione di Jump’in Robotica, ... chiamamicitta.it

Giovani talenti in vetta a Jump’in RoboticaSofia Di Cesare, insieme ai riminesi Alessandro Elminti, Simone Fratti e Alessandro Pari, ha conquistato l’edizione 2026 di Jump’in Robotica, la competizione dedicata alla robotica educativa che ... altarimini.it

1 FEBBRAIO: Jump'in Robotica! La robotica educativa torna a San Marino per coinvolgere i giovani studenti tra i 12 e i 18 anni. Una giornata da non perdere e un’opportunità per imparare facendo, divertendosi in compagnia. - Montaggio e preparazione dei ro facebook