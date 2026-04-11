I negoziati di Islamabad tra Stati Uniti e Iran segneranno il futuro del medio oriente | l’analisi

A Islamabad si tengono i primi incontri diretti tra Stati Uniti e Iran dal 1979, rappresentando il primo confronto di questo livello dal 2015, durante i negoziati sul nucleare. Questi colloqui segnano una svolta nei rapporti tra i due paesi, coinvolgendo rappresentanti di alto livello. La discussione si svolge in un contesto di tensioni protratte, senza che siano stati ancora annunciati risultati concreti o accordi firmati.

A Islamabad sono in corso i primi colloqui diretti tra Stati Uniti e Iran dal 1979, il confronto di più alto livello dai negoziati sul nucleare del 2015. La delegazione americana è guidata dal vicepresidente JD Vance, con Steve Witkoff e Jared Kushner, mentre Teheran si presenta con 71 rappresentanti guidati da Mohammad Qalibaf. Sul tavolo nucleare, sanzioni e Stretto di Hormuz: che impatto avranno sugli equilibri regionali?.🔗 Leggi su Fanpage.it

Libano-Iran, tra Washington e Islamabad si scrive il futuro del Medio OrienteDue guerre che sono una sola, due trattative parallele in cui una parte in causa in un contesto, gli Usa, è mediatore nell’altro.

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