Costretto a sdraiarsi a terra al Pronto Soccorso perché mancano le barelle | Franco Amoroso è morto
Franco Amoroso è morto al Pronto Soccorso di Senigallia, in provincia di Ancona. È stato costretto a sdraiarsi a terra su una coperta perché non c’erano barelle disponibili. La sua immagine, scattata nelle scorse settimane mentre giaceva a terra tra le corsie, aveva fatto il giro dei social, scatenando indignazione e solidarietà tra chi chiede a gran voce migliori condizioni nei reparti di emergenza.
Nelle scorse settimane la sua foto, steso a terra su una coperta al Pronto Soccorso di Senigallia, in provincia di Ancona, per mancanza di letti e barelle, era diventata virale, suscitando sdegno e solidarietà. Ora arriva la notizia che quel paziente, Franco Amoroso, 60 anni, è morto. L’uomo è deceduto nella sua abitazione nella giornata di lunedì 26 gennaio, in seguito all’aggravarsi delle sue condizioni di salute già precarie. Originario di Treviso, ma da diversi anni residente nella cittadina marchigiana, era malato oncologico. Dopo un’operazione chirurgica, il tumore al colon si era ripresentato in forma particolarmente aggressiva. 🔗 Leggi su Tpi.it
È morto Franco Amoroso, il malato di tumore costretto a sdraiarsi a terra in Pronto soccorso a Senigallia. «Ciò che gli è successo non può essere archiviato come caso isolato»
È morto Franco Amoroso, il paziente che aveva passato ore sul pavimento del Pronto soccorso a Senigallia.
Franco Amoroso, morto il paziente trevigiano costretto a sdraiarsi a terra nel pronto soccorso di Senigallia. La sua foto fece il giro d'Italia
La vicenda di Franco Amoroso, paziente trevigiano di 60 anni, ha suscitato grande attenzione.
