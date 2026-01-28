Costretto a sdraiarsi a terra al Pronto Soccorso perché mancano le barelle | Franco Amoroso è morto

Franco Amoroso è morto al Pronto Soccorso di Senigallia, in provincia di Ancona. È stato costretto a sdraiarsi a terra su una coperta perché non c’erano barelle disponibili. La sua immagine, scattata nelle scorse settimane mentre giaceva a terra tra le corsie, aveva fatto il giro dei social, scatenando indignazione e solidarietà tra chi chiede a gran voce migliori condizioni nei reparti di emergenza.

