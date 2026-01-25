Pronto soccorso Caos sovraffolamento | in attesa sulle barelle e ambulanze bloccate

Il pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno sta affrontando un grave sovraffollamento, con tempi di attesa prolungati e ambulanze bloccate. La situazione, ormai consolidata da diversi giorni, rappresenta una sfida significativa per il personale sanitario, che lavora sotto pressione per garantire assistenza a un numero crescente di pazienti. Una condizione che evidenzia la necessità di interventi strutturali e di una gestione più efficace delle risorse.

Il pronto soccorso dell’ospedale ascolano ‘Mazzoni’ continua a vivere una situazione di forte criticità, che da giorni viene segnalata purtroppo come ormai consuetudinaria dallo stesso personale sanitario. Anche nelle ultime ore il reparto di emergenza risulta saturo, con numerosi pazienti costretti ad attendere su barelle e carrozzine, in un contesto di sovraffollamento che mette sotto pressione l’intero sistema di emergenza-urgenza. Secondo quanto riferito, diversi pazienti hanno concluso il loro iter di pronto soccorso ma restano in attesa di ricovero da oltre due giorni, per la mancanza di posti letto disponibili nei reparti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Fila di ambulanze e pazienti in attesa: nuova giornata di caos in Pronto soccorsoOggi, lunedì 19 gennaio, il Pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi ha registrato una crescente affluenza di ambulanze e pazienti in attesa.

