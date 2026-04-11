Media Iran se precondizioni Teheran accettate colloqui al via domenica

Le autorità iraniane hanno annunciato che, se saranno rispettate alcune condizioni preliminari, inizieranno colloqui ufficiali già da domenica. La delegazione iraniana, proveniente da Teheran, si trova a Islamabad e sarà guidata dal presidente del Parlamento. La ripresa delle trattative è stata confermata dopo un periodo di pause e tensioni tra le parti coinvolte. Restano da chiarire quali siano le precondizioni richieste per avviare il dialogo.

- TEHERAN, 11 APR - La delegazione iraniana a Islamabad, guidata dal presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf, incontrerà oggi alle 13 ora locale (le 10 in Italia) il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif per discutere dei prossimi colloqui tra Iran e Stati Uniti volti a porre fine alla guerra. Secondo l'agenzia di stampa Tasnim, qualora le precondizioni poste dall'Iran venissero accettate dagli americani, i colloqui si terranno domenica pomeriggio presso l'hotel Serena di Islamabad. La delegazione ha incontrato ieri sera il comandante dello Stato Maggiore dell'Esercito pakistano, Asim Munir.... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Media Iran, se precondizioni Teheran accettate colloqui al via domenica Iran, Trump: “Colloqui in corso con Teheran”. Media: venerdì Witkoff-Araghchi a Istanbul(Adnkronos) – Le navi sono dirette verso l'Iran, ma "continuiamo a negoziare" sul nucleare. Iran, Axios: "Se da Teheran proposta entro 48 ore venerdì colloqui"I negoziatori Usa sono pronti a tenere un altro round di colloqui con l’Iran venerdì a Ginevra se nelle prossime 48 ore riceveranno una proposta... Temi più discussi: Media Iran, se precondizioni Teheran accettate colloqui al via domenica; Mojtaba Khamenei ricoverato a Qom: non è cosciente e non può governare l'Iran; I media iraniani: 'Se gli Usa accettano le precondizioni di Teheran i colloqui al via domani'; Le 15 condizioni americane e le 10 risposte di Teheran: l’accordo è ancora lontano. Media Iran, se precondizioni Teheran accettate colloqui al via domenicaLa delegazione iraniana a Islamabad, guidata dal presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf, incontrerà oggi alle 13 ora locale (le 10 in Italia) il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif per ... ansa.it I media iraniani: 'Se gli Usa accettano le precondizioni di Teheran i colloqui al via domani'Le due delegazioni arrivate a Islamabad, Ghalibaf: 'Abbiamo buone intenzioni ma non ci fidiamo'. Tensioni alla vigilia (ANSA) ... ansa.it Media Iran: se precondizioni Teheran accettate colloqui al via domenica - facebook.com facebook Media: l'Iran blocca Hormuz dopo i raid di Israele in Libano e minaccia di ritirarsi dall'accordo di tregua con gli Usa x.com