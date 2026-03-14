Como-Roma | probabili formazioni e dove vederla La Champions passa dal Sinigaglia

La partita tra Como e Roma si avvicina, con le probabili formazioni già annunciate e le informazioni su dove seguire l’evento. La sfida si inserisce nel percorso verso la qualificazione in Champions League, che per il momento coinvolge tre squadre in lotta per un solo posto disponibile. L’incontro si terrà al Sinigaglia e rappresenta un passo importante nella corsa europea delle due squadre.

Como 14 marzo 2026 - Il treno per la Champions League non passa tutti i gironi e alla cassa è rimasto un solo biglietto, quello del quarto posto, per tre formazioni. Il Como e la Roma partono con un punto di vantaggio sulla Juventus e in questo weekend potrebbero provare a mettere al sicuro il loro quarto posto. Le due squadre infatti si trovano appaiate lì a contendersi l'ultima posizione valida per entrare nella competizione più importante del Vecchio Continente. Allo stadio Giuseppe Sinigaglia infatti i lariani ospiteranno i giallorossi, in palio tre punti nello scontro diretto per assegnare quella che al momento varrebbe come ultima piazza per la prossima stagione di Champions. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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