I Jalisse | Su di noi pregiudizi devastanti non dovevamo vincere Ci siamo uniti per non affondare

I Jalisse hanno parlato a Canzonissima delle sfide incontrate negli ultimi 29 anni, commentando i pregiudizi duri da affrontare dopo la vittoria nel loro percorso musicale. Hanno spiegato come le difficoltà li abbiano portati a unirsi ulteriormente per superare momenti difficili e non arrendersi. I due hanno anche sottolineato che, nonostante le ostilità, sono rimasti insieme per continuare a fare musica e andare avanti.