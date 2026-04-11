I Jalisse | Su di noi pregiudizi devastanti non dovevamo vincere Ci siamo uniti per non affondare
I Jalisse hanno parlato a Canzonissima delle sfide incontrate negli ultimi 29 anni, commentando i pregiudizi duri da affrontare dopo la vittoria nel loro percorso musicale. Hanno spiegato come le difficoltà li abbiano portati a unirsi ulteriormente per superare momenti difficili e non arrendersi. I due hanno anche sottolineato che, nonostante le ostilità, sono rimasti insieme per continuare a fare musica e andare avanti.
Il duo racconta a Canzonissima le difficoltà patite in questi 29 anni, dopo una vittoria totalmente inattesa a Sanremo nel '97: "Non abbiamo accettato quello che ci contestavano, ci chiedevamo cosa avessimo fatto di male".🔗 Leggi su Fanpage.it
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