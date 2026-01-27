Daniele Portanova | Facevamo un falò coi giornali e ci ballavamo sopra Dovevamo farlo sempre
In un passato calcistico, Daniele Portanova ricorda con semplicità un rito tra compagni di squadra. Nello spogliatoio del Bologna, ogni settimana si accendeva un falò con i giornali, un gesto simbolico che coinvolgeva e univa il gruppo. Questa tradizione, ormai lontana, testimonia il senso di appartenenza e il modo in cui i giocatori creavano un legame speciale fuori dal campo.
