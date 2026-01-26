Alessia Tarquinio a Le Iene | Nel calcio noi donne siamo il 10% ma ci trattano come un problema

Alessia Tarquinio interviene a Le Iene per affrontare la questione della presenza femminile nel calcio. Con parole ferme, evidenzia come le donne rappresentino il 10% del settore, ma spesso siano viste come un problema. La sua voce invita a riconoscere e valorizzare il ruolo femminile in uno sport tradizionalmente dominato dagli uomini, sottolineando l’importanza di un cambiamento di prospettiva.

Alessia Tarquinio rompe il silenzio alle Iene sul ruolo delle donne nel calcio: "Prendetevi quello spazio. Io l'ho fatto come tante altre donne che non vedete. Perché c'è chi viene messa davanti alla telecamera, chi resta dietro, chi indietro, chi non viene neanche chiamata".🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Alessia tra le 50 donne trans a pranzo con Papa Leone: “Ci ha accolte, è un messaggio d’inclusione”

Kokoroko: “Siamo grati per Abusey Junction ma non la ripeteremo, facciamo musica che ci rappresenti nel presente”I Kokoroko, gruppo britannico di jazz e Afrobeat, riflettono su dieci anni di evoluzione artistica.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Le Iene: Il monologo di Alessia Tarquinio Video; Juventus-Benfica in diretta su Prime Video: Champions League in piattaforma; Le Iene, puntata del 25 gennaio su Italia 1: ospiti Gabriel Garko e i servizi in onda; Le Iene: Puntata del 25 gennaio Video.

Il monologo di Alessia TarquinioNon dobbiamo rassegnarci alla mediocrità. Emergere è difficile ma è ancora possibile. Se vi sentite dire non è un lavoro per te, se pensate di non essere abbastanza... io vi dico: insistete perché ne ... msn.com

Tarquinio: Io e Suma non ci siamo parlati per tanto tempo. Satta? Le gente pensava che…La giornalista si è raccontata nel podcast Centrocampo ... msn.com

Alessia Tarquinio (@latarqui) facebook