Ordinanza balneare | lidi pugliesi aperti dal 23 maggio al 13 settembre

L’ordinanza balneare stabilisce che i lidi lungo la costa pugliese saranno aperti dal 23 maggio al 13 settembre. Questa decisione è stata comunicata questa mattina dall’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, con delega anche a portualità, retroporti e demanio, durante un incontro con altre rappresentanze. La normativa riguarda l’intera regione, coinvolgendo gestori e operatori del settore balneare.