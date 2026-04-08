Ordinanza balneare | lidi pugliesi aperti dal 23 maggio al 13 settembre
L’ordinanza balneare stabilisce che i lidi lungo la costa pugliese saranno aperti dal 23 maggio al 13 settembre. Questa decisione è stata comunicata questa mattina dall’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, con delega anche a portualità, retroporti e demanio, durante un incontro con altre rappresentanze. La normativa riguarda l’intera regione, coinvolgendo gestori e operatori del settore balneare.
BARI – Lidi pugliesi aperti dal 23 maggio al 13 settembre per effetto dell’ordinanza balneare, presentata questa mattina dall’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità con delega alla portualità, retroporti e demanio, Raffaele Piemontese, al tavolo di partecipazione e confronto con. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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