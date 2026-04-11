Le tensioni al governo si concentrano su due fronti principali: la crisi in Iran e le tensioni interne alla maggioranza. A Palazzo Chigi si seguono con attenzione gli sviluppi nel Medio Oriente, in particolare i negoziati tra Stati Uniti e Iran in Pakistan e quelli tra Israele e Libano negli Stati Uniti, che potrebbero influenzare la stabilità della tregua attualmente in corso. La situazione resta incerta, con gli occhi puntati sugli esiti di questi incontri.

A Palazzo Chigi gli occhi sono inevitabilmente puntati sul Medio Oriente, in attesa di capire se la fragilissima tregua in corso in queste ore reggerà agli imminenti negoziati tra Stati Uniti e Iran (oggi in Pakistan) e tra Israele e Libano (la prossima settimana negli Usa). Passaggi decisivi per capire se l'Europa - e quindi anche l'Italia - può ragionevolmente coltivare la speranza di una riapertura in tempi brevi dello Stretto di Hormuz e, dunque, evitare una crisi energetica che rischia di mandare in recessione mezza Unione europea. Allo stesso modo, per ragioni diverse ma per certi versi collegate, si guarda al voto in Ungheria, dove Viktor Orbán deve affrontare elezioni nazionali che si annunciano al fotofinish. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - I due fronti del governo: guerra in Iran e fibrillazioni dentro alla maggioranza

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La guerra in Iran e la crisi energetica in corso ci stanno sbattendo in faccia quanto siamo ancora dipendenti dai combustibili #fossili. Lo Stretto di #Hormuz, punto cruciale per il traffico mondiale di #petrolio e gas, è stato al centro di un crollo del commercio che - facebook.com facebook

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