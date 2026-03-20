Iran e Ucraina sono diventati due punti caldi di un conflitto che coinvolge più attori, con tensioni che si riflettono nelle minacce del regime a Kiev e nelle conseguenze sulle materie prime. La disponibilità di armi non è infinita e questa situazione ha effetti pratici su diversi settori. Zelensky ha riconosciuto questa connessione tra i fronti di guerra.

I soldi, come sempre, aiutano a capire le vere dinamiche di potere, anche e soprattutto in guerra. Ieri la Bce, spiegando la sua decisione di lasciare invariati i tassi d’interesse, ha osservato che «il conflitto avrà un impatto rilevante sull’inflazione a breve termine tramite i rincari dei beni energetici». In fondo quel furbone di Volodymyr Zelensky l’aveva capito subito: Medio Oriente e Ucraina sono due facce della stessa guerra. «Per Mosca, gli attacchi iraniani sono un fronte della sua guerra», aveva buttato lì su «X» lo scorso 9 marzo. E nei giorni seguenti era corso a Parigi da Emmanuel Macron a sincerarsi che il conflitto scatenato da Netanyahu e Donald Trump in Medio Oriente «non eclissasse» quello in Ucraina. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Iran e Ucraina sono ormai due fronti di un’unica guerra. Zelensky lo ha capito

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