La versione estesa e inedita di Kill Bill arriva al cinema in Italia ma per un periodo limitato

Arriva nei cinema italiani una versione estesa e inedita di Kill Bill, di Quentin Tarantino. La pellicola sarà proposta in sala per un periodo limitato. Non è stata comunicata ancora la data di uscita del suo decimo, e probabilmente ultimo, film. Tarantino si prepara quindi a presentare al pubblico la versione definitiva di uno dei suoi lavori più noti, che sarà visibile in alcune sale italiane.

Nonostante non si sappia quando uscirà il suo decimo, probabilmente ultimo, film, fatto sta che Quenti Tarantino sta per tornare con la versione definitiva di uno dei suoi capolavori più celebri, ovvero Kill Bill. Plaion Pictures e Midnight Factory sono liete di annunciare che Kill Bill: The Whole Bloody Affair, acquisito da Lionsgate, arriverà al cinema dal 28 maggio al 3 giugno, in un evento speciale di 7 giorni, come svela il poster ufficiale. Per la prima volta, il capolavoro di Quentin Tarantino sarà proposto nelle sale italiane come un unico film di 281 minuti, superando la divisione in Volume 1 (2003) e Volume 2 (2004): una scelta che restituisce al pubblico l’idea originaria del regista, che aveva concepito Kill Bill come un’opera unica prima della separazione per esigenze distributive. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - La versione estesa e inedita di Kill Bill arriva al cinema in Italia (ma per un periodo limitato) Leggi anche: Il maestro di Matrix e Kill Bill arriva a Udine: premio alla carriera e film-evento al FEFF Beverly Hills, 90210: tutta la serie arriva oggi su Sky in un’inedita versione rimasterizzataLa serie cult degli anni '90 torna sugli schermi italiani per riconquistare gli spettatori con la storia di amicizie, amori, e problemi... How to Turn Your Dream Into Reality Even If You're Starting From Nothing Si parla di: Quentin Tarantino stronca gli anni ’80: Tra i peggiori della storia del cinema. E sul presente è ancora più duro. Kill Bill – The Whole Bloody Affair: arriva al cinema la versione integrale del cult di TarantinoKill Bill -The Whole Bloody Affair arriva al cinema dal 28 maggio al 3 giugno: la versione integrale da 281 minuti con scene inedite. vgmag.it Kill Bill: The Whole Bloody AffairPlaion Pictures e Midnight Factory sono liete di annunciare che Kill Bill: The Whole Bloody Affair, acquisito da Lionsgate, arriverà al cinema dal 28 maggio al 3 giugno, in un evento speciale di 7 gio ... 9colonne.it