Il 10 aprile a Forno di Massa si è svolta una commemorazione che ha attirato l’attenzione di alcuni deputati sanzionati, i quali hanno commentato quella giornata come se fosse un evento molto speciale. La cerimonia ha coinvolto la comunità locale e ha suscitato reazioni tra i rappresentanti politici, portando alla luce un momento che ha portato la memoria storica italiana al centro di un’attenzione più ampia.

C’è un filo sottile ma tenace che lega le aule del Parlamento ai luoghi più profondi della memoria italiana, e il 10 aprile quel filo si è teso fino a Forno di Massa trasformando una commemorazione in un gesto politico carico di significato. Qui, dove il 13 giugno 1944, 68 persone furono uccise in un eccidio nazifascista, un gruppo di deputati sanzionati ha scelto di esserci non solo per ricordare ma per prendere posizione, ribadendo che "la memoria non è neutra". A guidare la visita è stato Riccardo Ricciardi, di Massa e vicepresidente del Movimento 5 Stelle, che ha spiegato come "per la nostra comunità il 10 aprile è come il Natale",... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I deputati sanzionati a Forno: "Il 10 aprile? È come il Natale. Questi luoghi devono essere visti"

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