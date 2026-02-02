Crociglia il Gaep | Vogliamo vivere questi luoghi per ciò che sono

Il gruppo degli alpinisti piacentini del Gaep torna a parlare del parco eolico sul monte Crociglia. Questa volta, ribadiscono la loro volontà di vivere quei luoghi per quello che sono, senza lasciarsi coinvolgere da polemiche o timori. Non vogliono che l’installazione di pale eoliche cambi il volto del monte, ma vogliono continuare a godersi quei territori. La questione resta aperta, ma il messaggio è chiaro: rispettare l’ambiente e le scelte di chi ci vive attorno.

Un parco eolico sul crinale del monte Crociglia? Riceviamo e pubblichiamo un altro intervento del Gaep, il gruppo degli alpinisti ed escursionisti piacentini. «Il fine settimana appena trascorso al Rifugio Vincenzo Stoto, sul Monte Crociglia, ha rappresentato in modo concreto e tangibile ciò che questo territorio è e continua a essere per centinaia di persone: un luogo vivo, frequentato, profondamente amato. Sabato sera il Rifugio ha accolto 45 partecipanti per una suggestiva ciaspolata notturna al chiaro di luna, che ha condotto il gruppo fino alla vetta del Monte Crociglia. I paesaggi innevati, la luna piena e il silenzio dell’alta quota hanno regalato un’esperienza intensa e rara, resa ancora più significativa dalla presenza dell’Arcangelo Raffaele, monumento simbolico e identitario del territorio, che in questi giorni è tornato al centro del sentire collettivo della comunità.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

