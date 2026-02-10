Cosa farà Sanae Takaichi con tutti questi deputati

La prima ministra di destra Sanae Takaichi potrebbe cambiare le regole e rafforzare l’esercito giapponese. Dopo aver vinto le elezioni, si prepara a mettere in atto un piano che potrebbe portare il Giappone ad avere un ruolo più forte nelle questioni di difesa. La Takaichi ha già annunciato alcune mosse, e l’opinione pubblica è molto attenta a cosa deciderà di fare con i deputati e le forze politiche.

La prima ministra di destra che ha stravinto le elezioni potrebbe dotare il Giappone di un vero esercito, tra le altre cose Il PLD ha ottenuto 316 seggi (rispetto ai 198 della legislatura precedente) sui 465 della Camera dei rappresentanti. Si aggiungono i 36 seggi del partner di coalizione del PLD, il Partito dell’Innovazione del Giappone. Con questa enorme maggioranza (definita dai giornali «supermaggioranza») Takaichi potrà governare in quasi totale autonomia. Il suo programma ha due elementi centrali: l’economia e la ri-militarizzazione del Giappone. Per Takaichi avere la maggioranza dei due terzi della Camera dei rappresentanti è importante anzitutto perché le consente di fare approvare leggi ordinarie superando, se necessario, l’ostruzionismo della Camera dei consiglieri, cioè la camera alta, dove il PLD non ha la maggioranza. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Giorgia Meloni e Sanae Takaichi, entrambe leader di governi conservatori e prime ministre rispettivamente in Italia e Giappone, si sono incontrate a Tokyo.

