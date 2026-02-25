Cinque giocatori di hockey hanno detto no all’invito di Trump alla Casa Bianca | cosa si nasconde dietro

25 feb 2026

Il team USA di hockey maschile dopo la medaglia d'oro olimpica ha fatto visita a Donald Trump. Ha fatto rumore l'assenza di cinque giocatori che hanno declinato l'invito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

La gaffe di Trump: "Devo invitare pure loro alla Casa Bianca...". Le campionesse Usa di hockey: "Non veniamo"Il presidente ha fatto un commento inappropriato sulla presenza delle campionesse di hockey femminile, invitandole alla Casa Bianca.

Trump onora i campioni di hockey: perché le donne hanno detto noDonald Trump ha incontrato la squadra olimpica di hockey su ghiaccio maschile alla Casa Bianca, celebrando la vittoria dell’oro a Milano Cortina.

