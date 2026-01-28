Maltempo Renzi | Meloni in Sicilia rincorre Schlein e avversari

Oggi Giorgia Meloni si è recata in Sicilia, sorprendendo molti. La visita arriva in un momento di maltempo e si inserisce nella sfida politica con Schlein e gli altri avversari. Renzi commenta la scena politica italiana, sottolineando come Meloni abbia deciso di agire in un momento importante.

Roma, 28 gen. (askanews) – “Oggi Giorgia Meloni, all’improvviso, ha ritrovato il coraggio ed è scesa in Sicilia. È andata il giorno dopo la Schlein, rincorrendo gli eventi e gli avversari. Ed è andata dopo la nostra denuncia. Ma è andata: speriamo che si preoccupi del dissesto e del maltempo e che magari annunci la riapertura di Italia Sicura. Il ciclone Harry ha fatto male al Sud, ma anche il ministro Nello (Musumeci) ci ha messo del suo”. Lo afferma Matteo Renzi, leader di Italia Viva, nella sua Enews. L'articolo proviene da Ildenaro.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Giorgia Meloni si trova in Sicilia, dove ha deciso di scendere in campo dopo settimane di silenzio.

Domani, Elly Schlein sarà in Sicilia per visitare le aree colpite dal maltempo.

