I principali gruppi del settore del lusso sono prossimi alla pubblicazione dei risultati finanziari trimestrali, con Lvmh che anticipa l’annuncio lunedì prossimo, seguito da Kering. La situazione economica si fa più incerta a causa del conflitto in Medio Oriente, che ha influenzato il mercato globale. Entrambe le aziende, leader nel settore, si trovano a dover affrontare le sfide di un contesto internazionale complicato.

Lvmh e Kering vanno alla prova dei conti in un panorama deteriorato dal conflitto in Medio Oriente. Tocca per primo al gruppo di Bernard Arnault diffondere i ricavi trimestrali, lunedì prossimo. Martedì il testimone passa a Kering che rende note le vendite dei primi tre mesi due giorni prima del Capital Markets Day a Firenze dove il ceo Luca de Meo presenterà le strategie per rilanciare il gruppo e soprattutto il marchio Gucci. Ubs segnala che è Kering il titolo più monitorato e che "gli investitori che mettono in discussione le previsioni ottimistiche per l'esercizio 2026 in un contesto settoriale difficile. Tali prospettive presuppongono... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I colossi del lusso Lvmh e Kering alla prova dei conti, incognita guerra

Le immagini dei mall di Dubai deserti sono virali, così la guerra in Medio Oriente gela i colossi della moda: a rischio il 9% della spesa globale del lussoLe immagini dei lussuosi mall di Dubai, solitamente brulicanti di turisti e acquirenti internazionali, restituiscono oggi un panorama surreale:...

Le immagini dei mall di Dubai deserti sono virali, così la guerra in Medio Oriente gela i colossi della moda: a rischio il 9-10% della spesa globale del lussoLe immagini dei lussuosi mall di Dubai, solitamente brulicanti di turisti e acquirenti internazionali, restituiscono oggi un panorama surreale:...

Temi più discussi: Sale il lusso su speranze di ripresa dei flussi nel Golfo. A Milano ok Cucinelli; La caduta degli dei: Lvmh, Sap e Novo Nordisk pesano per la metà delle perdite dei mercati Ue; Mercati, la guerra in Iran non risparmia nessuno: crollano anche Lvmh, Sap e Novo Nordisk; TAG Heuer apre a Taormina nel segno di Ayrton Senna.

I colossi del lusso Lvmh e Kering alla prova dei conti, incognita guerraLvmh e Kering vanno alla prova dei conti in un panorama deteriorato dal conflitto in Medio Oriente. Tocca per primo al gruppo di Bernard Arnault diffondere i ricavi trimestrali, lunedì prossimo. (ANSA ... ansa.it

Mercati, la guerra in Iran non risparmia nessuno: crollano anche Lvmh, Sap e Novo NordiskLa crisi coinvolge tutti, si rischiano tonfi superiori a quelli registrati nel periodo del Covid ... affaritaliani.it

LVMH Lavora con noi - Assunzioni e Posizioni aperte - facebook.com facebook

Lvmh, ormai barometro della fiducia globale, perde il 28% nel primo trimestre, il peggior avvio di sempre, mentre guerra e incertezza economica frenano la domanda di beni di lusso in tutto il mondo. x.com