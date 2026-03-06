Le immagini dei mall di Dubai deserti sono virali così la guerra in Medio Oriente gela i colossi della moda | a rischio il 9-10% della spesa globale del lusso

Le immagini dei mall di Dubai, generalmente affollati di turisti e clienti di tutto il mondo, mostrano oggi grandi spazi vuoti e negozi chiusi, con le serrande abbassate e i corridoi silenziosi. La diffusione di queste immagini coincide con l'attenzione internazionale sulla crisi in Medio Oriente, che ha portato a una riduzione significativa delle visite e degli acquisti nel settore del lusso. Si stima che questa situazione possa influire su circa il 9-10% della spesa globale di beni di alta gamma.

Le immagini dei lussuosi mall di Dubai, solitamente brulicanti di turisti e acquirenti internazionali, restituiscono oggi un panorama surreale: serrande abbassate, boutique di alta moda chiuse e infiniti corridoi di marmo improvvisamente deserti. L’escalation del conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran ha congelato in poche ore uno dei mercati più dinamici e strategici per la moda globale. Tra aeroporti bloccati e un turismo inevitabilmente in stallo, i contraccolpi economici si sono riversati in tempo reale sui mercati finanziari, affossando i titoli di colossi come LVMH, Kering e Richemont a Piazza Affari e sulle principali Borse europee. Il peso specifico di questa paralisi è dettato infatti dai numeri: il Medio Oriente rappresenta oggi tra il 5% e il 9% della spesa globale nel settore del lusso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

