Le immagini dei mall di Dubai, generalmente affollati da turisti e clienti di tutto il mondo, mostrano ora spazi vuoti e negozi chiusi. La guerra in Medio Oriente ha portato a un calo significativo delle visite e delle vendite nel settore del lusso, mettendo a rischio circa il 9% della spesa globale. Le immagini virali testimoniano questa inversione di tendenza nel mercato commerciale di alta gamma.

Le immagini dei lussuosi mall di Dubai, solitamente brulicanti di turisti e acquirenti internazionali, restituiscono oggi un panorama surreale: serrande abbassate, boutique di alta moda chiuse e infiniti corridoi di marmo improvvisamente deserti. L’escalation del conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran ha congelato in poche ore uno dei mercati più dinamici e strategici per la moda globale. Tra aeroporti bloccati e un turismo inevitabilmente in stallo, i contraccolpi economici si sono riversati in tempo reale sui mercati finanziari, affossando i titoli di colossi come LVMH, Kering e Richemont a Piazza Affari e sulle principali Borse europee. Il peso specifico di questa paralisi è dettato infatti dai numeri: il Medio Oriente rappresenta oggi tra il 5% e il 9% della spesa globale nel settore del lusso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Le immagini dei mall di Dubai deserti sono virali, così la guerra in Medio Oriente gela i colossi della moda: a rischio il 9% della spesa globale del lusso

Guerra in Medio Oriente, quali sono le basi militari americane a rischio in Italia?In queste ore di tensione per il conflitto in Medio Oriente, partito da un attacco di Israele e Stati Uniti verso l’Iran, in molti si chiedono come...

Medio Oriente, il prezzo della guerra: export a rischio e timori per il costo delle materie primeMilano, 5 marzo 2026 – Un terzo della produzione industriale italiana destinata alle vendite in Medio Oriente arriva dalla Lombardia.

Una raccolta di contenuti su Medio Oriente.

Discussioni sull' argomento Le tensioni in Medio Oriente fanno soffrire i titoli del lusso; Iran, ancora missili su Israele e sui Paesi alleati nel Golfo. FOTO; Il danno reputazionale come i missili. La storia degli influencer di Dubai non è come sembra (di L. Santucci); Beirut, Dubai e il conflitto.

Guerra in Medio Oriente, i big del lusso chiudono le vetrineL’escalation del conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran congela uno dei mercati più dinamici per la moda globale. Tra store serrati a Dubai e in Bahrain, aeroporti bloccati e turismo in stallo, gru ... msn.com

Le tensioni in Medio Oriente stanno creando problemi ai viaggi e ai collegamenti aerei. La Farnesina invita gli italiani alla massima prudenza e a consultare il portale “Viaggiare Sicuri” - facebook.com facebook

«La Cina è pronta a fornire assistenza finanziaria e missili all'Iran». L'allarme della CNN sul conflitto in Medio Oriente x.com