Il teatro Palladium di Roma ha accolto la conferenza stampa per la ripresa della serie televisiva I Cesaroni, con la presenza del cast. Durante l'evento, alcuni attori hanno parlato della sfida di tornare sul set dopo la scomparsa di Fassari, che aveva ricoperto un ruolo importante nella serie. L’atmosfera è stata caratterizzata da un forte senso di partecipazione emotiva tra i presenti.

Il teatro Palladium di Roma ha ospitato la conferenza stampa per il ritorno della serie I Cesaroni, con un clima segnato da una profonda partecipazione emotiva. L’evento, svoltosi nella zona della Garbatella, ha anticipato l’inizio della nuova stagione programmata per lunedì 13 aprile in prima serata su Canale 5. Durante l’incontro, Claudio Amendola, che ricopre anche il ruolo di regista, ha dedicato un momento di riflessione alla memoria di Antonello Fassari, scomparso nell’aprile 2025, colui che per anni aveva prestato il volto al personaggio di Cesare Cesaroni. Il peso del ricordo e la continuità del cast. L’attore ha espresso la propria forte emozione riguardo al riavvio delle riprese, un progetto atteso da molti mesi dopo dodici anni dalla conclusione dei cicli precedenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - I Cesaroni tornano: il cast sfida il dolore per l’addio a Fassari

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Il ritorno dei Cesaroni con Claudio Amendola alla regia Dopo dieci anni, tornano su Canale 5 “I Cesaroni 7” con 12 nuove puntate che riportano in scena il celebre capo famiglia Giulio Cesaroni, interpretato da Claudio Amendola. L’attore e regista ha raccon - facebook.com facebook

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