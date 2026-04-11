Il mondo di Panem si prepara a tornare sul grande schermo con un viaggio a ritroso nel tempo fino alla leggendaria 50ª edizione dei Giochi. Lionsgate ha rilasciato un nuovo promo celebrativo della saga che include le prime immagini ufficiali di The Hunger Games: Sunrise on the Reaping. Il film, atteso nelle sale per il prossimo 20 novembre, si concentra sulla Seconda Edizione della Memoria, l’evento che ha visto trionfare un giovane Haymitch Abernathy, interpretato in questo capitolo da Joseph Zada. La pellicola, diretta da Francis Lawrence, esplora le origini di alcuni dei personaggi più iconici del franchise, mostrando le versioni giovanili di figure chiave già apparse nella tetralogia originale. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Hunger Games: Sunrise on the Reaping: il nuovo sguardo al prequel svela Joseph Zada e un cast stellare

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Hunger Games: Sunrise on the Reaping Reveals First Footage of PrequelElle Fanning, Kieran Culkin and Ralph Fiennes are among the stars of Francis Lawrence's prequel feature that Lionsgate releases later this year. msn.com

New 'Hunger Games: Sunrise on the Reaping' promo gives fans a fresh lookA new teaser for The Hunger Games Sunrise On The Reaping is giving fans their first real look at the next chapter in the franchise. The promo was released on April 10 and mixes scenes from earlier ... msn.com

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