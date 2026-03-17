Due navi da guerra della Marina statunitense, Uss Tulsa e Uss Santa Barbara, si stanno dirigendo verso il Golfo di Hormuz per svolgere un'operazione di dragaggio. Le unità, appartenenti alla classe Independence, sono state inviate nell'area di responsabilità del Centcom per affrontare le mine iraniane e garantire il passaggio delle rotte petrolifere. La missione comporta un alto livello di rischio.

Due navi da guerra della Marina statunitense, le unità classe Independence Uss Tulsa e Uss Santa Barbara, stanno facendo rotta verso il Medio Oriente per entrare nell'area di responsabilità del Centcom e assumere il ruolo di “dragamine”. Potrebbe toccare a loro il delicato compito di liberare lo Stretto di Hormuz dalle mine navali posate dai Guardiani della Rivoluzione Islamica per interdire il traffico marittimo e bloccare le rotte commerciali, costringendo quasi 600 navi – tra petroliere, gassiere e portacontainer – a restare ferme nel Golfo Persico. Queste due navi da combattimento litoranee, o Lcs, sono configurate per operazioni di dragaggio mine e sono già state impiegate in Medio Oriente, raccogliendo il testimone del gruppo di cacciamine classe Avenger che era di stanza in Bahrein. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Navi Usa verso Hormuz per sfidare le mine iraniane: missione ad alto rischio per sbloccare il petrolio

Articoli correlati

Mine iraniane nello Stretto di Hormuz e petrolio a 200 dollari: il ricatto energetico di TeheranL'Iran ha dislocato una decina di mine nello Stretto di Hormuz, una scelta che probabilmente complicherà la riapertura del canale, fondamentale per...

Terza guerra del Golfo, Edoardo Fontana: per sbloccare Hormuz servono “operazioni ad alto rischio e esiti incerti”La guerra scatenata da Usa e Israele contro l’Iran lo scorso 28 febbraio entra nella sua terza settimana senza un esito risolutivo e la partita si...

Tutti gli aggiornamenti su Navi Usa verso Hormuz per sfidare le...

Temi più discussi: Araghchi: Hormuz chiuso solo per navi nemici. Raid Usa sull'isola di Kharg; USA rafforzano la presenza militare: 2.500 Marines verso il Medio Oriente; Petroliera scortata a Hormuz. Tonfo del greggio, ma Casa Bianca smentisce ministro Usa; Guerra Usa-Iran, la diretta | Il Pentagono invia navi da guerra e altri 5 mila Marines in Medio Oriente.

Gli Stati Uniti emettono un nuovo avviso di sicurezza per HormuzWashington. L'Amministrazione Marittima degli Stati Uniti (MARAD) ha emesso un nuovo avviso di sicurezza secondo ... ilnautilus.it

Meloni ‘stoppa’ Trump su Hormuz | Intervenire sarebbe passo verso la guerra. Rafforzare missione AspidesMeloni risponde alle richieste USA nello Stretto di Hormuz: l'invio di navi sarebbe passo in avanti verso la guerra. Ecco cosa farà l'Italia ... ilsussidiario.net

Nervi tesi tra Usa e Cina, Xi glissa sulle navi a Hormuz: “Ma lavoriamo per la visita di Trump” x.com

La richiesta del presidente USA a diversi Paesi di scortare le navi che passano dalla strategica rotta commerciale, al momento, non è stata accettata: l'UE valuta una missione marittima, mentre sembra improbabile un intervento della Cina - facebook.com facebook