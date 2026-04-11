Honda ha scelto di ingaggiare David Alonso come pilota di MotoGP per la stagione 2027. La decisione arriva dopo che Ducati e Yamaha avevano rifiutato la candidatura del motociclista. Alonso, che in passato ha gareggiato in diverse competizioni, vestirà i colori del team giapponese nella prossima annata. La sua firma segna un nuovo capitolo nel suo percorso nel mondo delle corse su strada.

"> David Alonso si Unisce a Honda come Pilota di MotoGP per la Stagione 2027. Honda ha recentemente ufficializzato un accordo con David Alonso, uno dei giovani talenti più promettenti nel panorama del motociclismo, per unirsi al team come pilota ufficiale nella stagione MotoGP 2027. Questo passo segna una scelta strategica da parte di Honda, che si distingue dalle proposte ricevute da Ducati e Yamaha. Ricard Jove, esperto del settore, ha espresso alcune riserve riguardo alla possibilità che Alonso possa effettivamente correre per il team ufficiale HRC. Alonso ha attirato l’attenzione per diverso tempo ed era prevedibile che prima o poi avesse l’opportunità di competere in MotoGP. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Honda seleziona David Alonso: la scelta dopo i rifiuti di Ducati e Yamaha

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