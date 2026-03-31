Honda ha annunciato la selezione di David Alonso come compagno di squadra di Fabio Quartararo per la stagione 2027. Alonso si aggiunge al team ufficiale, completando la formazione per il prossimo anno. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla casa motociclistica, che ha reso noto anche il nome del nuovo pilota.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La casa motociclistica giapponese ha approfittato delle difficoltà iniziali riscontrate da Yamaha con il motore, muovendosi rapidamente per assicurarsi il pilota francese. Secondo alcune fonti, Honda avrebbe già preso un impegno a gennaio e sembra intenzionata a firmare un contratto biennale. Anche se il trasferimento di Quartararo è avvenuto in anticipo sul mercato, Honda ha deciso di attendere prima di prendere una decisione definitiva. L’obiettivo era valutare le prestazioni di Joan Mir e Luca Marini durante il campionato MotoGP di quest’anno. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - David Alonso scelto da Honda come compagno di squadra di Fabio Quartararo nel 2027.

Articoli correlati

Leggi anche: Quartararo alla Honda sconvolge il mercato piloti della MotoGP: come cambia la griglia nel 2027

MotoGP, Fabio Quartararo pronto a lasciare la Yamaha per approdare in Honda!Il Mondiale 2026 di MotoGP non è ancora iniziato eppure, con una clamorosa “bomba di mercato” a scompaginare i piani, il circus delle due ruote...

Tutto quello che riguarda su David Alonso

Temi più discussi: Moto2™: la pole di Austin è di Alonso; Record della pista polverizzati al COTA; Moto2 ad Austin, Alonso domina le qualifiche. Pole Moto3 a Carpe, Pini in top 5; Brasile Moto2, colpo Holgado. Battuti Munoz e Gonzalez. Arbolino settimo.

David Alonso scelto da Honda come compagno di squadra di Fabio Quartararo nel 2027.Honda ha ufficialmente scelto il giovane talento di Moto2, David Alonso, come ultimo tassello del proprio team ufficiale per il campionato MotoGP 2027, in vista dell’arrivo di Fabio Quartararo dalla Y ... napolipiu.com

Moto3, David Alonso da fenomeno a Barcellona! Rimonta pazzesca e 14 vittorie in stagione: è record!David Alonso entra nella leggenda! Il campione del mondo Moto3 vince a Barcellona con una rimonta clamorosa: si era trovato ottavo e torna primo, lo toccano e in due giri da quinto torna ancora primo. oasport.it

Ducati ci ha provato. In ogni modo e con ogni mezzo possibile, ma la richiesta di David Alonso era di tre volte superiore all'offerta di Ducati Corse che ha poi ripiegato su Daniel Holgado. David Alonso firmerà direttamente con Honda HRC e sarà il compagn x.com

Disastro al primo giro della Moto2: ben 7 piloti coinvolti. Alberto Ferrandez nella staccata perde la moto e coinvolge Sergio Garcia, David Alonso, Dani Munoz, Collin Veijer, Filip Salac ed Angel Piqueras. Da verificare le condizioni di Piqueras ed Alonso. Cadu - facebook.com facebook