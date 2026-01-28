Händel e il Messiah | inizia il ciclo di tre appuntamenti Händel with care

Questa sera alle sette, al Teatro Fucina Machiavelli, parte il ciclo di concerti “Händel with care”. Si inizia con l’omaggio a Händel, il compositore tedesco naturalizzato inglese, con un appuntamento che promette di portare in scena i brani più significativi del suo repertorio. È il primo di tre concerti organizzati per celebrare il musicista, che ha lasciato un segno importante nella storia della musica.

Questo sabato 31 gennaio alle 19 nel Teatro Fucina Machiavelli, inizia “Händel with care”: un ciclo di tre concerti dedicati al compositore tedesco naturalizzato inglese Georg Friedrich Händel. Fucina Machiavelli ha da sempre un’attenzione particolare verso la divulgazione e la formazione di pubblico non avvezzo alle sale da concerto, e per questo da quattro anni propone una serie di appuntamenti in cui il divulgatore Stefano Soardo mette a fuoco un autore, approfondendone le varie fasi della biografia e della produzione musicale, alternandosi con l’esecuzione dal vivo dei brani composti in ciascun periodo.🔗 Leggi su Veronasera.it

