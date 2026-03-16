Quell' invadenza che non risparmia i casi di cronaca

Molti osservano con sufficienza i casi di cronaca come la famiglia del bosco o il caso Garlasco, considerandoli episodi isolati o poco significativi. Questi eventi attirano l'attenzione dei media e delle forze dell'ordine, che portano avanti indagini e processi per fare luce su situazioni complesse e spesso controverse. La cronaca quotidiana si riempie di dettagli e sviluppi che interessano l'opinione pubblica.

La Famiglia del bosco impressiona perché porta a un'identificazione più palpabile con qualcosa che non è così distante dalle nostre vite, e che la giustizia però può realmente intervenire per correggere Molti guardano alla Famiglia del bosco oppure al caso Garlasco con snobismo, come se fossero cronache giudiziarie di serie B o delle real-fiction per un pubblico nazional-popolare, roba distante della cronaca giudiziaria di serie A che, invece, smuove gli opinion-makers perché si interseca con le polemiche referendarie. Tra questi snob, talvolta stupidi, ci sono io, e succede ogni volta che dimentico quanto alla fascia maggioritaria del... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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