regolamentazione guida autonoma usa unificazione federale per l4 l5 e sviluppo di tesla cybercab

La Camera dei Rappresentanti ha approvato a febbraio 2026 il nuovo regolamento per le auto autonome. La normativa, chiamata SELF DRIVE Act, mira a unificare le regole per le vetture a guida automatica di livello 4 e 5 in tutto il Paese. Si tratta di un passo importante per lo sviluppo di veicoli come il Tesla CyberCab, che potrebbe presto circolare su strade statunitensi con regole chiare e condivise.

questo testo analizza l’evoluzione normativa nel panorama statunitense sui veicoli autonomi, focalizzandosi sull’approvazione, da parte della commissione energia e commercio della camera dei rappresentanti, del SELF DRIVE Act nel febbraio 2026. la proposta bipartisan prevede un quadro nazionale unificato per la sicurezza dei veicoli autonomi, sostituendo la frammentazione normativa tra gli stati con un meccanismo federale di pre-emption. l’obiettivo è definire standard di sicurezza illustrati dalla nhtsa e facilitare la commercializzazione di veicoli L4L5 senza comandi tradizionali, sostenendo l’innovazione e la competitività della filiera statunitense. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

In questa guida, abbiamo testato la Tesla con funzionalità autonoma per affrontare il traffico incessante di Milano.

