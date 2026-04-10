Domani si terranno colloqui tra Stati Uniti e Iran, che si svolgeranno esclusivamente in forma virtuale. Le due delegazioni alloggeranno nello stesso hotel a cinque stelle, ma non si incontreranno di persona e resteranno in stanze separate. Il Pakistan fungerà da mediatore tra le parti, trasmettendo i messaggi tra le delegazioni senza che si incontrino direttamente. La sessione sarà condotta interamente online, senza incontri fisici tra i rappresentanti.

Alloggeranno nello stesso hotel ma non si vedranno mai. Gli Stati Uniti e l'Iran domani si siederanno solo virtualmente al tavolo dei colloqui, perché le due delegazioni non entreranno in contatto, in nessun caso. E se qualcuno si attende svolte improvvise nel giro di ventiquattro ore probabilmente resterà deluso. L'obiettivo del vertice di Islamabad sarà quello di porre le basi per una trattativa che non si prevede di breve durata, per lo meno per ottenere una conclusione definitiva della guerra. Arbitro del confronto sarà il Pakistan, Paese ospitante e mediatore designato. Il teatro della contesa il Serena Hotel, un cinque stelle dotato di due piscine (una sul tetto) e una spa di 3. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Guerra Usa-Iran, come saranno i colloqui? L'hotel a 5 stelle, le delegazioni in stanze separate e il Pakistan che trasmette i messaggi

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