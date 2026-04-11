Guerra in Medio Oriente per alcune rotte crollano i prezzi | ecco quali

Il conflitto in Medio Oriente ha determinato un aumento dei prezzi dei carburanti, portando a un incremento dei costi per le compagnie aeree. Di conseguenza, i biglietti aerei sono saliti di prezzo. Alcune rotte sono state colpite più di altre, con variazioni significative sui prezzi applicati ai passeggeri. La situazione ha avuto ripercussioni sui voli nazionali e internazionali, influenzando il mercato del trasporto aereo.

Il conflitto in Medio Oriente ha portato a un innalzamento dei costi dei carburanti, cosa che si è tradotta con un aumento dei prezzi del biglietto da parte delle compagnie aeree. Per qualcuno, le mete da raggiungere durante le vacanze estive sono ormai un miraggio, ma le cose non stanno proprio così. Alcune rotte, infatti, sono diventate più accessibili, perché i prezzi sono crollati. Basti pensare che un viaggio da Roma per le Maldive costa intorno ai 250 euro. Stesso discorso vale per le Seychelles. Ciò è dovuto alla grande incertezza dovuta al periodo che stiamo attraversando. Quindi, se da un lato mete più vicine, forse considerate più sicure, si sono fatte più costose, dall'altro ci sono destinazioni che stanno subendo una diminuzione dei prezzi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Con incertezza crollano prezzi alcune rotte, alle Maldive con 250 euroUn volo da Roma per le Maldive a 250 euro, lo stesso per le Seychelles se si programma il viaggio per maggio o giugno.

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Guerra in Medio Oriente, tutti gli aggiornamenti in diretta - Agorà 06/03/2026

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La crisi in Medio Oriente può essere la migliore alleata di chi cerca un'occasione per i viaggi futuri verso una destinazione estera o una meta esotica. Lo afferma Assoutenti, che ha monitorato le tariffe aeree per alcune località turistiche dell’Oceano Indiano e d - facebook.com facebook

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