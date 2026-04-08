In Medio Oriente, è stata accettata una tregua di 15 giorni tra le parti coinvolte, dopo un accordo tra il presidente degli Stati Uniti e il premier pakistano. La proposta prevede una sospensione delle ostilità per due settimane, mentre i prezzi del petrolio sono scesi significativamente sui mercati internazionali. La notizia ha suscitato attenzione tra gli analisti e gli operatori economici, in un quadro di tensioni nella regione.

Il presidente degli Stati Uniti ha accolto la proposta di tregua del premier pakistano, Shehbaz Sharif, dando quindi il via a una cessazione delle ostilità per 15 giorni. Il semaforo verde, scrive Donald Trump sulla piattaforma Truth, è subordinato alla riapertura dello Stretto di Hormuz. "Si tratterà di un cessate il fuoco bilaterale - ha detto il Tycoon - Il motivo di questa decisione è che abbiamo già raggiunto e superato tutti gli obiettivi militari e siamo a buon punto con un accordo definitivo riguardante la pace a lungo termine con l'Iran e la pace in Medio Oriente". Un funzionario della Casa Bianca ha fatto sapere alla Cnn che anche Israele rientra nel patto, mentre il primo round negoziale per l'accordo definitivo è atteso per venerdì 10 aprile a Islamabad. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Medio Oriente, tregua accettata: che cosa prevede. Crollano i prezzi del petrolio

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Temi più discussi: Usa-Iran, è tregua. I punti dell'accordo, il sollievo del mondo; Trump: Accetto di sospendere i bombardamenti contro l'Iran per due settimane in cambio dell'apertura di Hormuz; Trump: Sì a tregua di 2 settimane e Iran riapre Stretto di Hormuz; Trump estende l'ultimatum di altre due settimane a condizione che l'Iran accetti l'apertura di Hormuz.

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MEDIO ORIENTE | Il Papa definisce "inaccettabile" la minaccia di Donald Trump di distruggere "l'intera civiltà" in Iran. "Vorrei invitare tutti a pensare ai tanti innocenti che sarebbero anche loro vittime di questa escalation", afferma Leone. #ANSA x.com