Hormuz è chiuso la risposta di Teheran dopo i raid di Israele in Libano La Casa Bianca | Da sabato negoziati a Islamabad – La diretta

Teheran ha dichiarato che lo stretto di Hormuz è chiuso, in risposta ai raid israeliani in Libano. La Casa Bianca ha annunciato che da sabato sono in corso negoziati a Islamabad. Dopo l’annuncio di una tregua di due settimane tra Stati Uniti, Israele e Iran nella Guerra del Golfo, i prezzi di petrolio e gas sono iniziati a calare. La situazione rimane tesa e in evoluzione nella regione.

Subito dopo l’annuncio della tregua di due settimane nella Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran i prezzi di petrolio e gas hanno cominciato a scendere. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che gli Usa aiuteranno a regolare il traffico nello Stretto di Hormuz. Mentre i cittadini di Teheran sono in piazza a festeggiare, Iran e Oman potranno imporre tariffe alle navi che transitano attraverso lo Stretto di Hormuz. Come parte di un accordo di cessate il fuoco di due settimane mediato dal Pakistan. L’Iran prevede di utilizzare i ricavi per la ricostruzione. Teheran e l’Oman condividono i diritti territoriali sullo Stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Open.online

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Temi più discussi: Trump minaccia l'ecatombe, poi ferma l'attacco per 2 settimane: Trattiamo, ma Hormuz va riaperto; La cronaca del 7 aprile - LIVEBLOG; La Casa bianca tace sul militare scomparso. Ultimatum a Teheran; L'ultimatum definitivo di Trump su Hormuz scade stanotte. È la exit strategy?.

Lo Stretto di Hormuz di nuovo chiuso: Israele viola la tregua, l’Iran pone condizioni per i negoziatiLo Stretto di Hormuz è tornato al centro delle tensioni internazionali. Dopo la recente dichiarazione di cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, l’Iran ha ... laprimapagina.it

Iran: Casa Bianca, Hormuz apra immediatamente, no a pedaggiSabato Vance guidera' delegazione Usa a Islamabad (Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 8 apr - Ci aspettiamo che lo Stretto di Hormuz venga ... ilsole24ore.com

La Casa Bianca ha dichiarato che il Libano "non rientra nell'accordo per il cessate il fuoco che è stato presentato alle parti". Lo ha detto la portavoce Karoline Leavitt che ha anche precisato che in 38 giorni di guerra sono stati raggiunti obiettivi chiave - facebook.com facebook

Trump con Melania all'Easter Egg Roll alla Casa Bianca: «Gli Usa non sono mai andati meglio» x.com