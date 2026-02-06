Iran-Usa oggi colloqui in Oman Washington allerta americani | Via ora da Teheran
Oggi in Oman si tengono i colloqui tra Iran e Stati Uniti, un tentativo di dialogo sulla questione nucleare. Intanto, Washington avverte i cittadini americani di lasciare subito Teheran, considerando la situazione troppo rischiosa. La diplomazia resta aperta, ma le autorità americane preferiscono che i loro cittadini si allontanino dalla Repubblica Islamica.
(Adnkronos) – Nel giorno dei colloqui con l'Iran in Oman, con gli Stati Uniti che al momento hanno scelto la via diplomatica per negoziare sul nucleare e trovare un accordo con Teheran, gli Usa esortano i propri cittadini presenti nella Repubblica Islamica a lasciare "ora" il Paese. L'avviso arriva dal Dipartimento di Stato americano, insieme al.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Approfondimenti su Iran Usa
Iran: dialogo tra Washington e Teheran iniziato in Oman, confermato
Da due giorni, Stati Uniti e Iran hanno riaperto un canale di dialogo in Oman.
Iran-Usa, oggi al via i colloqui in Oman. Trump: “Negoziano perché non vogliono che li colpiamo”
Questa mattina a Muscat, in Oman, sono iniziati i colloqui tra Iran e Stati Uniti.
Iran, media: “Probabile attacco americano nelle prossime 24 ore”
Ultime notizie su Iran Usa
Argomenti discussi: Iran, Trump: Colloqui in corso con Teheran. Incontro Witkoff-Araghchi venerdì a Istanbul; Witkoff e Kushner già in Oman. Il Ministro Araghchi in viaggio - Iran-USA: Araghchi a Muscat per i colloqui sul nucleare; Negoziati USA-Iran in crisi: saltano i colloqui di venerdì e Trump minaccia Khamenei; Iran, oggi a Muscat i colloqui con gli Usa: ultime news.
Iran-Usa, oggi colloqui in Oman. Washington allerta americani: Via ora da TeheranNel giorno dei colloqui con l'Iran in Oman, con gli Stati Uniti che al momento hanno scelto la via diplomatica per negoziare sul nucleare e trovare un accordo con Teheran, gli Usa esortano i propri ... adnkronos.com
Usa-Iran, i negoziati oggi in Oman.Si lavora ad un piano in 5 puntiIncontro in Oman per scongiurare il conflitto, si lavora ad un piano in 5 punti: i negoziati iniziano alle 10 ora locale, 7 ora italiana. L’Iran vuole concentrarsi sul piano nucleare, gli Usa ... tg24.sky.it
Olimpiadi, ci siamo. I colloqui Usa-Iran. Una sentenza importante x.com
Usa-Iran, stallo sui colloqui e fallimento vicino. Turchia e Emirati provano a evitare la crisi Teheran e Washington appaiono divise su tutto: anche sulla sede dell’incontro. E la contromossa della Repubblica islamica non è piaciuta per niente a Trump. Prossime facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.