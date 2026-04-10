Nelle ultime ore, le tensioni nel Medio Oriente sono aumentate, con scontri al confine libanese, l’allerta in Israele e la crisi nello Stretto di Hormuz. La comunità internazionale si sta muovendo per favorire un percorso diplomatico, mentre le forze militari si preparano a possibili escalation. La situazione si mantiene sotto stretta osservazione, con attori regionali e globali che cercano di evitare un conflitto aperto.

Roma - Tra scontri al confine libanese, allerta in Israele e crisi nello Stretto di Hormuz, cresce la pressione internazionale per una soluzione diplomatica condivisa. Il quadro in Medio Oriente resta estremamente fluido, tra operazioni militari, tensioni diplomatiche e tentativi di riapertura del dialogo. Nelle ultime ore, il primo ministro britannico Keir Starmer ha confermato di aver discusso con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump anche possibili opzioni militari per garantire la sicurezza della navigazione nello Stretto di Hormuz, nodo strategico per il transito globale di petrolio. Secondo quanto dichiarato da Starmer durante una visita in Qatar, è allo studio un piano che combina strumenti politici, diplomatici e, se necessario, anche militari, con il coinvolgimento dei Paesi del Golfo. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Medio Oriente, tensione alle stelle: ipotesi militari e nuovi negoziati

Guerra in Medio Oriente: gas alle stelle e scatta l’allarme su carburanti e bolletteCon l’apertura dei mercati di oggi, lunedì 2 marzo, il petrolio vola a +9% e il gas ad Amsterdam tocca il +25%: Confcommercio Padova teme una nuova...

Escalation in Medio Oriente: attacchi al Bahrein, tensioni anche in Qatar e Libano. Petrolio alle stelle e mercati in caloDiverse persone sono rimaste ferite in seguito a un attacco con drone avvenuto all’alba sull’isola di Sitra, in Bahrein.

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la Repubblica. . La crisi geopolitica in Medio Oriente è arrivata fino alla mozzarella di bufala campana Dop. Costi di produzione in impennata, a cui si somma l’instabilità legata alla crisi del carburante aereo, e nuove, prevedibili criticità sul fronte dell’approvvig - facebook.com facebook

Guardando al Medio Oriente, il Pontefice esorta i vescovi ad essere segno di speranza in luoghi profanati dalla "blasfemia della guerra e dalla brutalità degli affari". #VaticanNewsIT x.com