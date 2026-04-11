Guerra commerciale tra Colombia ed Ecuador | dazi schizzati al 100%

La disputa tra Colombia ed Ecuador si è intensificata con l'aumento dei dazi sulle importazioni dall’attuale 30% al 100%. La decisione è stata presa dalla Colombia, che ha scelto di adottare misure più restrittive nei confronti del commercio con l’Ecuador. La situazione ha portato a un incremento delle tensioni tra i due paesi, con ripercussioni sulle scambi commerciali e sulle relazioni diplomatiche.

La Colombia ha deciso di innalzare le barriere commerciali verso l'Ecuador, portando i dazi sulle importazioni dal 30% al 100%. La misura, comunicata dalla responsabile colombiana del Commercio, dell'Industria e del Turismo, Diana Marcela Morales, è una risposta diretta alla precedente decisione adottata giovedì scorso dal governo di Daniel Noboa, che aveva già stabilito una nuova aliquota per le merci provenienti dal paese vicino. L'escalation diplomatica tra Bogotá e Quito Il raddoppio delle r . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Guerra commerciale tra Colombia ed Ecuador: dazi schizzati al 100% Dazi, Tajani: “No alla guerra commerciale, Ue unita per difendere l’export”È “fondamentale che l’Unione si presenti unita sul caso dazi, siamo in pieno accordo con la nota europea in cui si chiedono ‘certezze’”. Leggi anche: Dopo i nuovi dazi di Trump l'Italia punta sulla trattativa: nessuna guerra commerciale Si parla di: Colombia richiama l'ambasciatrice dall'Ecuador, sale la tensione. Colombia richiama l'ambasciatrice dall'Ecuador, sale la tensioneIl presidente della Colombia Gustavo Petro ha richiamato con effetto immediato l'ambasciatrice in Ecuador, María Antonia Velasco Guerrero, in un nuovo passo nell'escalation della crisi diplomatica c ... ansa.it La guerra ridisegna il commercio globale: Usa e Cina sono meno attrattiveDalla Global Survey 2026 di Allianz Trade emerge l’allungamento dei tempi di pagamento per il conflitto in Medio Oriente e il riposizionamento verso nuove rotte ma il 75% degli esportatori continua ad ... milanofinanza.it