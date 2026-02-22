Dopo i nuovi dazi di Trump l' Italia punta sulla trattativa | nessuna guerra commerciale

Il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, spiega che l’Italia sceglie la trattativa invece di rispondere con misure unilaterali, dopo l’annuncio dei nuovi dazi da parte di Donald Trump. La decisione nasce dalla volontà di evitare una guerra commerciale e di mantenere i rapporti economici stabili. Urso sottolinea la necessità di dialogare con gli Stati Uniti per trovare una soluzione condivisa. La posizione italiana si concentra sulla difesa degli interessi nazionali senza fare passi azzardati.

“Nessuna fuga in avanti”. Si esprime così il ministro delle Imprese Adolfo Urso in un'intervista alla Stampa confermando la linea prudente dell'Italia sulla risposta da dare a Washington dopo i nuovi dazi annunciati ieri da Donald Trump. “Credo siano misure transitorie in attesa di altri interventi, con altre basi legali. In linea di massima - osserva - se fosse così, 15 per cento per tutti, si ridurrebbe il vantaggio competitivo che l'Unione ha acquisito con la soluzione negoziale rispetto a Cina e altri Paesi che avevano tariffe ben più alte, e che la decisione della Corte Suprema ha cancellato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Cos’è il bazooka commerciale Ue contro i nuovi dazi di Trump e cosa c’entra la GroenlandiaIl bazooka commerciale dell’UE contro i nuovi dazi di Trump riguarda le misure di risposta alle minacce statunitensi, legate alla questione della Groenlandia.

Xi e Trump verso il vertice: al centro dell’incontro ci sarà la proroga di un anno della tregua commerciale per scongiurare la guerra dei daziXi Jinping e Donald Trump hanno parlato per quasi due ore in una telefonata che potrebbe segnare un passo importante per evitare il ritorno della guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Trump, nuovi dazi dopo stop Corte Suprema: da rimborsi accordo con Ue (e Italia), cosa succede; Dall’Europa alla Cina: cosa cambia dopo lo stop ai dazi di Trump; I nuovi dazi di Trump e l'Europa: perché è a rischio l'accordo di luglio e cosa farà Bruxelles; Trump annuncia nuovi dazi globali del 10% dopo la decisione della Corte Suprema USA.

Dopo la sentenza della Corte Trump tira dritto: «Non nuovi dazi globali al 10%, ma al 15%»Donald Trump tira dritto. Il presidente americano non si lascia legare le mani dalla Corte suprema e impone nuovi dazi globali fissandoli prima al 10% e poi, dopo meno di 24 ore, al 15%. bluewin.ch

Trump firma nuovi dazi al 10% dopo stop della Corte Suprema, chi colpiranno e perché sono destinati a cadereL'amministrazione Trump annuncia nuovi dazi globali al 10% dopo lo stop della Corte Suprema alle tariffe precedenti. Perché e cosa succederà ora ... virgilio.it

+++ Trump firma nuovi dazi globali al 10% dopo la bocciatura della Corte Suprema https://gazzettadelsud.it/p=2174723 - facebook.com facebook

Trump dopo lo schiaffo della Corte suprema ha detto che imporrà nuovi dazi globali del 10% x.com