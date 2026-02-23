Dazi Tajani | No alla guerra commerciale Ue unita per difendere l’export

Il ministro Tajani ha dichiarato che i dazi sono la causa di tensioni commerciali tra Europa e Stati Uniti. Ha sottolineato l’importanza di mantenere l’unità dell’Unione per proteggere le imprese europee. Tajani ha anche chiesto chiarezza e stabilità per evitare danni all’export. La discussione si concentra sulla necessità di trovare soluzioni condivise per evitare escalation. La posizione europea resta ferma sulla difesa degli interessi commerciali comuni.

È “fondamentale che l’ Unione si presenti unita sul caso dazi, siamo in pieno accordo con la nota europea in cui si chiedono ‘certezze'”. Lo dice in un colloquio con il Corriere della Sera Antonio Tajani, ministro degli Esteri, che oggi prenderà parte al Consiglio dei ministri degli Esteri, poi in videoconferenza al G7 Trade e nel pomeriggio si collegherà con la riunione tra la Task Force Trade della Farnesina e i rappresentanti delle imprese italiane Le prime a non volere una guerra commerciale sono “le imprese che non ne avrebbero nulla da guadagnare”. Quando Trump ha imposto i dazi l’estate scorsa “sembrava che sarebbe crollato tutto: in realtà con grande sforzo e capacità l’Europa è riuscita a far fronte ai dazi, abbiamo trovato un’intesa che a questo punto potrebbe anche essere confermata. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Tajani e Sefcovic: la sfida per evitare la guerra dei dazi UE-USATajani e Sefcovic si sono incontrati a Bruxelles per discutere i rischi di una guerra dei dazi tra UE e USA.

Export Italia, Tajani: Romagna vola nonostante dazi USA e mercatiL’export italiano attraversa un momento difficile, ma la Romagna continua a mostrare segnali di crescita.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Antonio Tajani: I dazi? Pochi effetti sull’export. Con l’Iran si tratti, mai l’atomica (Il Giornale); Tajani convoca la task force di Sistema Italia per affrontare l'emergenza dazi Usa; Doccia scozzese sui dazi di Trump, l'UE verso lo stop all'intesa con gli USA - Dazi, Tajani: No alla guerra commerciale, la Ue sia unita; Dazi, Tajani: No alla guerra commerciale, Ue unita per difendere l’export.

Dazi Trump, Tajani sente il commissario Sefcovic. Il relatore Pe: domani proporrò stop ai lavori su intesa Ue-UsaIl ministro degli Esteri al lavoro per un’azione comune europea. Lula al leader degli Stati Uniti: tutti i Paesi siano trattati allo stesso modo. Lite tra Trump e deputato repubblicano. ilsole24ore.com

Tajani convoca la task force del Sistema Italia per affrontare l'emergenza dazi UsaLeggi su Sky TG24 l'articolo Tajani convoca la task force del Sistema Italia per affrontare l'emergenza dazi Usa ... tg24.sky.it

IL SOLE 24 ORE * MONDO: «DAZI TRUMP, TAJANI SENTE IL COMMISSARIO SEFCOVIC. IL RELATORE PE: DOMANI PROPORRÒ STOP AI LAVORI SU INTESA UE-USA» x.com

Tg2. . #Dazi, #Trump: "Al 15% per tutti da subito". Attacco ai giudici per lo stop della Corte Suprema: "Sentenza antiamericana". #Tajani sente #Sefcovic: "Unità tra europei, fondamentale". Al #Tg2Rai ore 13,00 #22febbraio - facebook.com facebook