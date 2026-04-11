Grosso svela | Sarà un piacere riabbracciare Daniele De Rossi Tra noi ci lega qualcosa di forte Sul futuro dico questo
Il tecnico del team ha annunciato che sarà un piacere rivedere Daniele De Rossi, sottolineando il legame speciale tra loro. Ha aggiunto che tra loro c’è un rapporto forte e che presto ci saranno aggiornamenti sul futuro. La dichiarazione è stata rilasciata in occasione di una conferenza stampa a Sassuolo, dove ha parlato anche di altri aspetti legati alla squadra. Nessuna indicazione dettagliata sui prossimi passi o sui tempi.
Sommer respinge le sirene d’addio all’Inter: «Contento di giocare qui, a fine stagione.». L’annuncio del portiere svizzero! Juventus, la rinascita di Di Gregorio: dalla caduta al rigore parato, ora l’esame Atalanta. Il futuro resta in bilico, i nomi dei sostituti Fiorentina rivoluzionata a fine stagione, Paratici preme il tasto reset: giocatori e allenatore. Chi lascerà in estate e chi verrà confermato Calciomercato Bologna, l’esplosione di Jonathan Rowe: la Premier League chiama, la posizione del club rossoblù è questa! Cosa succederà in estate Calciomercato Inter, futuro scritto per Bastoni: prima lo Scudetto e poi la partenza per... 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Chiellini a Sky: «Tre punti stasera sarebbero un messaggio importante a noi stessi. Sul futuro di Spalletti dico questo»di Redazione JuventusNews24Chiellini a Sky: «Tre punti stasera sarebbero un messaggio importante a noi stessi».
De Rossi: «Ho preparato la gara su Boga ma sapevamo poteva cambiare qualcosa. Non mi aspettavo l’applauso dello Stadium, mi ha fatto piacere. Spalletti? Ci vogliamo bene»di Luca FiorettiDe Rossi: «Ho preparato la gara su Boga ma sapevamo poteva cambiare qualcosa».
Argomenti più discussi: Conte nuovo allenatore Italia? SportMediaset svela: l'identikit dell'eventuale successore a Napoli, tutti i nomi; Conte via? ADL non sarà spiazzato, Cdm: Sei nomi nel mirino, c'è una sorpresa.
Sassuolo, parla Grosso: «Sarà un piacere riabbracciare Daniele De Rossi. Tra noi ci lega qualcosa di forte. Sul futuro dico che…»Sassuolo, parla Grosso: «Sarà un piacere riabbracciare Daniele De Rossi. Tra noi ci lega qualcosa di forte. Sul futuro dico che...» ... calcionews24.com
De Rossi: Baldanzi titolare contro il Sassuolo. Grosso? Ci sentiamo spessoLe parole dell'allenatore del Genoa nella conferenza stampa in vista della partita contro il Sassuolo: le sue dichiarazioni ... corrieredellosport.it
"BISOGNA PAGARE BENE CHI ALLENA I GIOVANI" Daniele De Rossi non le manda a dire. Mentre l'Italia resta a guardare il terzo Mondiale consecutivo, il tecnico del Genoa sposta il mirino . "Servono 20 anni per ricostruire", spiega l'ex centrocampista, m - facebook.com facebook
In Questo Social Ne Ho Lette Tante Ma Addirittura Qualcuno Che Dubita Sull’Amore Di Daniele De Rossi Per La Sua Nostra Roma Mi Sembra Troppo Anche Meno Giù Le Mani Da Daniele De Rossi Giù Le Mani Dai Figli Più Belli Di Roma x.com