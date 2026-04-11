Grosso svela | Sarà un piacere riabbracciare Daniele De Rossi Tra noi ci lega qualcosa di forte Sul futuro dico questo

Il tecnico del team ha annunciato che sarà un piacere rivedere Daniele De Rossi, sottolineando il legame speciale tra loro. Ha aggiunto che tra loro c’è un rapporto forte e che presto ci saranno aggiornamenti sul futuro. La dichiarazione è stata rilasciata in occasione di una conferenza stampa a Sassuolo, dove ha parlato anche di altri aspetti legati alla squadra. Nessuna indicazione dettagliata sui prossimi passi o sui tempi.