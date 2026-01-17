Chiellini a Sky | Tre punti stasera sarebbero un messaggio importante a noi stessi Sul futuro di Spalletti dico questo

Giorgio Chiellini commenta l’importanza della vittoria in vista delle prossime sfide. A Sky ha sottolineato come ottenere i tre punti questa sera rappresenterebbe un segnale positivo per la squadra. Inoltre, ha condiviso la sua opinione sul futuro di Spalletti, evidenziando l’importanza di mantenere il focus e la concentrazione per raggiungere gli obiettivi stagionali.

Chiellini a Sky: «Tre punti stasera sarebbero un messaggio importante a noi stessi». Le dichiarazioni del dirigente bianconero prima di Cagliari Juve. Chiellini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida tra Cagliari e Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni. CLIMA – « Sì, se smette un po’ di piovere è meglio, però non fa freddo, quindi si sta decisamente bene » PARTITA TRAPPOLA – « Locatelli diffidato? Giusto che giochi sono tutte importanti, oggi è una partita trappola, tre punti oggi sarebbero un messaggio importante per noi stessi, ci permetterebbe di trovare continuità in trasferta e presentarsi al doppio impegno di settimana prossima nel migliore dei modi » CRESCITA – « La Juve è cresciuta, Bologna ha dato consapevolezza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Caso arbitri, ieri incontro tra Rocchi, Marotta, Chiellini e Gravina: ecco di cosa si è parlato; Raspadori torna al Napoli? Sky: ipotesi prestito gratuito, ma solo se il giocatore si impone.

