La Fiorini chiude bene l’andata Vittoria che vale cinque punti

La Fiorini Pesaro Rugby conclude positivamente l’andata del campionato di serie A, ottenendo una vittoria importante che permette di accumulare cinque punti in classifica. Nell’ultima giornata del girone di andata, la squadra dimostra crescita e determinazione, tornando a conquistare i tre punti e migliorando il proprio rendimento. Questo risultato rappresenta un passo importante nel cammino stagionale, con la squadra che si prepara alle sfide di ritorno con fiducia e volontà di migliorarsi.

Nell'ultima giornata del girone di andata del campionato di serie A la Fiorini Pesaro Rugby ritrova la vittoria e il sorriso. Sul campo dei Borsari Badia i kiwi giallorossi vincono per 17-28 guadagnando 5 punti. I padroni di casa partono subito in attacco mettendo in difficoltà la formazione pesarese e sbloccando il punteggio con una meta a 4 minuti dal fischio d'inizio (5-0). Badia non si arrende, riparte in attacco e con due mete in rapida sequenza chiude il primo tempo in vantaggio (17-14). Il secondo parziale vede una Fiorini entrare in campo concentrata e determinata. A due minuti dal fischio d'inizio è il capitano Diego Antonelli a firmare la meta con un'azione veloce (17-21).

