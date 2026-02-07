Il ds Fabiani | la Lazio è di tutti

Questa mattina il direttore sportivo della Lazio, Fabiani, ha ribadito che la squadra è di tutti. Durante la conferenza stampa, ha parlato di come il club voglia concentrarsi solo sui risultati e sul lavoro in campo, senza lasciarsi distrarre da polemiche esterne. Intanto, a sorpresa, non c'era il presidente Lotito, che di solito è presente in queste occasioni. La scena si è svolta in un clima tranquillo, con Fabiani che ha risposto alle domande dei giornalisti senza troppi giri di parole.

Altro show in sala stampa. Stavolta però sul palco dello studio televisivo di Formello non c'è Lotito. E a prendersi la scena è il Fabiani. Chiede di abbassare i toni, poi però non le manda a dire. L'attacco all'ex calciatore Massimo Piscedda e al procuratore di Romagnoli, Enzo Raiola. Sventola con vanto la denuncia ai carabinieri per i presunti tentativi di disturbo di soggetti terzi nei confronti della Lazio durante le trattative invernali. E quindi? Il direttore sportivo butta nel calderone ingredienti alla rinfusa, salvo tendere la mano ai tifosi. Gli stessi che hanno deciso di lasciare lo stadio vuoto in occasione di Lazio-Genoa per il mercato invernale («Non ci siamo indeboliti») e che replicheranno la protesta anche a San Valentino contro l'Atalanta. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Il ds Fabiani: la Lazio è di tutti

