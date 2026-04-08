L' ultimo saluto al piccolo Louis Pisha | i funerali al cimitero della Certosa

A Bologna si stanno svolgendo i funerali di Louis Pisha, il ragazzino di 12 anni deceduto dopo essere caduto dall'ottavo piano di un edificio di via Piave. La cerimonia si tiene nel cimitero della Certosa, dove amici e familiari si stanno riunendo per salutare il bambino. La notizia della tragedia ha suscitato grande commozione tra quanti conoscevano Louis.

Bologna si prepara a dare l'ultimo saluto a Louis Pisha, il 12enne morto precipitando nella tromba delle scale dall'ottavo piano di un palazzo di via Piave. I funerali si terranno sabato 11 aprile all'interno del cimitero della Certosa.“Lo salutiamo con amore, dolcezza e gratitudine per il tempo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it I funerali di Giovanni Birindelli: Empoli e l’ultimo saluto della città al re delle concessionarieEmpoli, 7 aprile 2026 – Un’intera città ha tributato l’ultimo saluto a Giovanni Birindelli, imprenditore e nome di primissimo piano in Toscana... Marcello Secchi, oggi i funerali. L’ultimo saluto al papà 47enneSi svolgeranno oggi pomeriggio a Viano i funerali di Marcello Secchi, il papà di 47 anni deceduto improvvisamente il 9 gennaio. Temi più discussi: Il gioco sul tetto e il lucernario che cede: confermata la dinamica del tragico incidente di Louis; Louis Pisha, precipitato dal lucernaio. Lo strazio della madre: È un dolore troppo grande, non so come lo affronteremo; Precipitato dall’ottavo piano. Restituita la salma alla famiglia: È stato un tragico incidente; Precipitato dall’ottavo piano Restituita la salma alla famiglia | È stato un tragico incidente. Louis Pisha, precipitato dal lucernaio. Lo strazio della madre: «È un dolore troppo grande, non so come lo affronteremo»Vjola, la mamma del 12enne morto cadendo da un lucernaio in via Piave a Bologna, non si dà pace: «Non riesco a pensare che il mio bambino non tornerà più» ... corrieredibologna.corriere.it Precipitato dall’ottavo piano. Restituita la salma alla famiglia: È stato un tragico incidenteIl fascicolo per omicidio colposo resta aperto per completare gli accertamenti sulla dinamica. Dalle indagini non sarebbero emerse responsabilità degli amici del dodicenne nella caduta. ilrestodelcarlino.it Bologna, rientro difficile alle medie "Fabrizio De André" dopo la tragedia di via Piave: il silenzio degli amici di Louis Pisha e la commozione dei genitori: “E’ importante aiutare i ragazzi e i compagni di classe del giovane. Per loro è una batosta perdere un amic - facebook.com facebook La tragedia di Louis Pisha: indagine verso l’archiviazione. “È stato un incidente” x.com